Алькарас — Синнеру после 15-го совместного матча: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей»

Моей команде и семье — мне повезло, что вы у меня есть. Честно говоря, это большая честь. Вы много работаете, чтобы я становился лучше. Не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения личности. Я очень горжусь моим окружением. Спасибо вам большое. Все мои достижения я заработал благодаря вам. И это тоже.