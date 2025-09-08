Алькарас — Синнеру после 15-го совместного матча: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей»

"Я хочу начать с Янника. То, что ты делаешь на протяжении всего сезона, просто невероятно. Ты показываешь великолепный уровень игры на каждом турнире, на котором ты играешь. Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Я рад делить с тобой корт, раздевалки, все остальное, видеть, как ты упорно работаешь вместе со своей командой.
Моей команде и семье — мне повезло, что вы у меня есть. Честно говоря, это большая честь. Вы много работаете, чтобы я становился лучше. Не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения личности. Я очень горжусь моим окружением. Спасибо вам большое. Все мои достижения я заработал благодаря вам. И это тоже.
Моя команда… Мне очень повезло, что со мной сейчас часть семьи — брат, дядя, мама… Мои младшие браться тоже смотрят из дома. Вы замечательно меня поддерживаете. Спасибо вам большое", — сказал испанец в чемпионской речи.