Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас — Синнеру после 15-го совместного матча: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей»

В финале он обыграл Янника Синнера 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это была их 15-я встреча в карьере и пятая в этом сезоне. Испанец ведет и в общей личке (10:5), и в этом году (4:1).

Источник: Спортс"

"Я хочу начать с Янника. То, что ты делаешь на протяжении всего сезона, просто невероятно. Ты показываешь великолепный уровень игры на каждом турнире, на котором ты играешь. Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Я рад делить с тобой корт, раздевалки, все остальное, видеть, как ты упорно работаешь вместе со своей командой.

Моей команде и семье — мне повезло, что вы у меня есть. Честно говоря, это большая честь. Вы много работаете, чтобы я становился лучше. Не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения личности. Я очень горжусь моим окружением. Спасибо вам большое. Все мои достижения я заработал благодаря вам. И это тоже.

Моя команда… Мне очень повезло, что со мной сейчас часть семьи — брат, дядя, мама… Мои младшие браться тоже смотрят из дома. Вы замечательно меня поддерживаете. Спасибо вам большое", — сказал испанец в чемпионской речи.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше