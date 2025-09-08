Ричмонд
Алькарас отпраздновал победу в финале US Open, изобразив удар гольфиста

Испанец в финале обыграл Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) и взял шестой «Большой шлем».

Источник: Спортс"

Напомним, в выходные на этом турнире Алькарас играл в гольф.

? Карлос Алькарас — чемпион US Open! Оооочень уверенно закрыл Синнера в финале.

