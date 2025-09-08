Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» поздравил Алькараса с победой на US Open: «Наши болельщики всегда рядом и очень гордятся вами»

В финале испанец обыграл Янника Синнера.

Источник: Спортс"

«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем вас со вторым чемпионством на US Open, c шестой победой в турнирах “Большого шлема” и с заслуженным первым местом в мировом теннисном рейтинге.

Мы, болельщики «Реала», всегда рядом и очень гордимся вами. Поздравляем, чемпион! «- говорится в сообщении “Мадрида”.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше