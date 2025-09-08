«Реал» поздравил Алькараса с победой на US Open: «Наши болельщики всегда рядом и очень гордятся вами»

«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем вас со вторым чемпионством на US Open, c шестой победой в турнирах “Большого шлема” и с заслуженным первым местом в мировом теннисном рейтинге.
Мы, болельщики «Реала», всегда рядом и очень гордимся вами. Поздравляем, чемпион! «- говорится в сообщении “Мадрида”.
