Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-5, Осака поднялась на 10 строчек

Полуфиналистка Наоми Осака вернулась в топ-15.

PIF WTA Rankings.

Положение на 8 сентября 2025.

Место.

Теннисистка (страна).

Очки.

1 (1).

Арина Соболенко (Беларусь).

11225.

2 (2).

Ига Швентек (Польша).

7933.

3 (3).

7874.

4 (9).

Аманда Анисимова (США).

5159.

5 (5).

4793.

6 (6).

Мэдисон Киз (США).

4579.

7 (4).

Джессика Пегула (США).

4383.

8 (8).

Жасмин Паолини (Италия).

4006.

9 (7).

Циньвэнь Чжэн (Китай).

4003.

10 (10).

Елена Рыбакина (Казахстан).

3833.

11 (12).

Екатерина Александрова (Россия).

3026.

14 (24).

Наоми Осака (Япония).

2489.

18 (11).

Эмма Наварро (США).

2310.

19 (17).

2446.

21 (20).

Людмила Самсонова (Россия).

2049.

26 (25).

Вероника Кудерметова (Россия).

1763.

32 (29).

Анна Калинская (Россия).

1582.

36 (60).

Маркета Вондроушова (Чехия).

1443.

40 (62).

Барбора Крейчикова (Чехия).

1344.

52 (45).

Анастасия Павлюченкова (Россия).

1185.

57 (53).

Анастасия Потапова (Россия).

1076.

62 (95).

Кристина Букша (Испания).

1025.

65 (67).

Полина Кудерметова (Россия).

1006.

72 (80).

Анна Блинкова (Россия).

938.

76 (65).

Камилла Рахимова (Россия).

906.

79 (90).

Анастасия Захарова (Россия).

899.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
