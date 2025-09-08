Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-5, Осака поднялась на 10 строчек

PIF WTA Rankings.
Положение на 8 сентября 2025.
Место.
Теннисистка (страна).
Очки.
1 (1).
Арина Соболенко (Беларусь).
11225.
2 (2).
Ига Швентек (Польша).
7933.
3 (3).
Коко Гауфф (США).
7874.
4 (9).
Аманда Анисимова (США).
5159.
5 (5).
Мирра Андреева (Россия).
4793.
6 (6).
Мэдисон Киз (США).
4579.
7 (4).
Джессика Пегула (США).
4383.
8 (8).
Жасмин Паолини (Италия).
4006.
9 (7).
Циньвэнь Чжэн (Китай).
4003.
10 (10).
Елена Рыбакина (Казахстан).
3833.
11 (12).
Екатерина Александрова (Россия).
3026.
14 (24).
Наоми Осака (Япония).
2489.
18 (11).
Эмма Наварро (США).
2310.
19 (17).
Диана Шнайдер (Россия).
2446.
21 (20).
Людмила Самсонова (Россия).
2049.
26 (25).
Вероника Кудерметова (Россия).
1763.
32 (29).
Анна Калинская (Россия).
1582.
36 (60).
Маркета Вондроушова (Чехия).
1443.
40 (62).
Барбора Крейчикова (Чехия).
1344.
52 (45).
Анастасия Павлюченкова (Россия).
1185.
57 (53).
Анастасия Потапова (Россия).
1076.
62 (95).
Кристина Букша (Испания).
1025.
65 (67).
Полина Кудерметова (Россия).
1006.
72 (80).
Анна Блинкова (Россия).
938.
76 (65).
Камилла Рахимова (Россия).
906.
79 (90).
Анастасия Захарова (Россия).
899.