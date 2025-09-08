Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим — в топ-15, Бублик — в топ-20

Полуфиналист Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-15.

Источник: Спортс"

PIF ATP Rankings.

Положение на 8 сентября 2025.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (2).

11540.

2 (1).

Янник Синнер (Италия).

10780.

3 (3).

Александр Зверев (Германия).

5930.

4 (7).

Новак Джокович (Сербия).

4830.

5 (4).

Тэйлор Фриц (США).

4675.

6 (6).

Бен Шелтон (США).

4280.

7 (5).

Джек Дрэйпер (Великобритания).

3690.

8 (8).

Алекс де Минаур (Австралия).

3545.

9 (10).

Лоренцо Музетти (Италия).

3505.

10 (9).

Карен Хачанов (Россия).

3280.

13 (27).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

2755.

14 (15).

2610.

16 (21).

Иржи Лехечка (Чехия).

2415.

19 (24).

Александр Бублик (Казахстан).

2245.

18 (13).

2370.

29 (17).

Фрэнсис Тиафу (США).

1640.

37 (44).

Хауме Муньяр (Испания).

1253.

55 (77).

Адриан Маннарино (Франция).

961.

92 (94).

Роман Сафиуллин (Россия).

676.

98 (144).

Ян-Леннард Штруфф (Германия).

648.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше