Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим — в топ-15, Бублик — в топ-20

PIF ATP Rankings.
Положение на 8 сентября 2025.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (2).
Карлос Алькарас (Испания).
11540.
2 (1).
Янник Синнер (Италия).
10780.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
5930.
4 (7).
Новак Джокович (Сербия).
4830.
5 (4).
Тэйлор Фриц (США).
4675.
6 (6).
Бен Шелтон (США).
4280.
7 (5).
Джек Дрэйпер (Великобритания).
3690.
8 (8).
Алекс де Минаур (Австралия).
3545.
9 (10).
Лоренцо Музетти (Италия).
3505.
10 (9).
Карен Хачанов (Россия).
3280.
13 (27).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
2755.
14 (15).
Андрей Рублев (Россия).
2610.
16 (21).
Иржи Лехечка (Чехия).
2415.
19 (24).
Александр Бублик (Казахстан).
2245.
18 (13).
Даниил Медведев (Россия).
2370.
29 (17).
Фрэнсис Тиафу (США).
1640.
37 (44).
Хауме Муньяр (Испания).
1253.
55 (77).
Адриан Маннарино (Франция).
961.
92 (94).
Роман Сафиуллин (Россия).
676.
98 (144).
Ян-Леннард Штруфф (Германия).
648.