«Снова чемпион US Open и № 1!» Надаль поздравил Алькараса со вторым титулом US Open

Испанец обыграл Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Источник: Спортс"

«Поздравляю, Карлос! Снова чемпион? US Open и № 1! Поздравляю с проделанной работой в этом замечательном сезоне??», — твитнул Надаль.

? Карлос Алькарас — чемпион US Open! Оооочень уверенно закрыл Синнера в финале.

Бушар предсказала победу Алькараса по разминке. А что там было?

Величие Карлоса Алькараса в 8 цифрах.

