Синнер после поражения от Алькараса: «Я был слишком предсказуемым на корте — буду пробовать меняться»

Я не говорю, что вдруг стану левшой, но со временем изменения будут — пока не знаю, насколько большие. Я очень стабилен, люблю играть на задней линии и мощно бить. Думаю, мне нужно добавить что-то новое, что станет ключевым для прогресса. С нетерпением жду новых матчей с Карлосом. Теперь я уже не первая ракетка мира, и это хорошая ситуация, чтобы внедрить эти изменения. Посмотрим", — сказал Синнер на пресс-конференции.