Синнер после поражения от Алькараса: «Я был слишком предсказуемым на корте — буду пробовать меняться»

Он уступил испанцу 2:6, 6:3, 1:6, 4:6. Алькарас выиграл шестой «Большой шлем» в карьере и стал первой ракеткой мира.

Источник: Спортс"

"По сравнению с прошлой нашей встречей он прибавил — сыграл чище. То, что у меня отлично работало в Лондоне, на этот раз получилось у него. Я чувствовал, что он был сильнее, особенно на подаче. Карлос великолепно справился с ситуацией. Я горжусь собой, но он был сильнее.

Сегодня я был слишком предсказуемым на корте. Он варьировал игру, и это часть его стиля. Теперь все зависит от меня — хочу ли я вносить изменения или нет. Мы точно будем над этим работать.

Я ни разу не выходил к сетке после подачи, почти не использовал дропшоты. Но когда играешь с Карлосом, приходится выходить из зоны комфорта. Может, я проиграю еще несколько матчей, но буду пробовать меняться, чтобы стать менее предсказуемым и прибавить.

Я не говорю, что вдруг стану левшой, но со временем изменения будут — пока не знаю, насколько большие. Я очень стабилен, люблю играть на задней линии и мощно бить. Думаю, мне нужно добавить что-то новое, что станет ключевым для прогресса. С нетерпением жду новых матчей с Карлосом. Теперь я уже не первая ракетка мира, и это хорошая ситуация, чтобы внедрить эти изменения. Посмотрим", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер провалил финал US Open.

? Карлос Алькарас — чемпион US Open! Оооочень уверенно закрыл Синнера в финале.

