Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Соболенко: «Если я выхожу в финал “Большого шлема”, то в комнате меня ждет стилист — на всякий случай, если понадобится. Если нет — то печалька»

Первая ракетка мира выиграла US Open. Для нее это четвертый титул «Большого шлема».

Источник: Спортс"

«На самом деле, у меня команда этим всегда занимается. Если я выхожу в финал, они связываются со стилистом. Я работаю с Карлой Уэлч, и они с ней связываются, все организовывают, привозят наряды. То есть всегда, на каждом турнире в комнате меня ждет стилист, [чтобы сделать] волосы, макияж — на всякий случай, если понадобится, чтобы все было готово. Если нет — то печалька (смеется). В этом году два раза была печалька, а вот в этот раз пригодилось», — поделилась Соболенко с Натальей Вихлянцевой.

У Соболенко есть стилист — она соавтор рекламы первого айпода, одевает Биберов и владеет островом.

Как Соболенко отметила победу на US Open.

Почему Соболенко — тигрица?

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше