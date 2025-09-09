Арина Соболенко: «Если я выхожу в финал “Большого шлема”, то в комнате меня ждет стилист — на всякий случай, если понадобится. Если нет — то печалька»

«На самом деле, у меня команда этим всегда занимается. Если я выхожу в финал, они связываются со стилистом. Я работаю с Карлой Уэлч, и они с ней связываются, все организовывают, привозят наряды. То есть всегда, на каждом турнире в комнате меня ждет стилист, [чтобы сделать] волосы, макияж — на всякий случай, если понадобится, чтобы все было готово. Если нет — то печалька (смеется). В этом году два раза была печалька, а вот в этот раз пригодилось», — поделилась Соболенко с Натальей Вихлянцевой.