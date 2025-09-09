Ричмонд
«Продолжение следует… ?». Алькарас выложил фото, на котором обесцвечивает волосы

Напомним, перед стартом турнира испанцу пришлось постричься налысо из-за ошибки брата. Перед финалом Алькарас пообещал, поменяет стрижку, если победит — по его словам, она должна стать «еще лучше».

Источник: Спортс"

Сегодня испанец выложил серию фотографий: среди них фото, где его стрижет брат, варианты стрижек, сгенерированные искусственным интеллектом и фото, на котором его волосы завернуты в фольгу. Серию он подписал «Счастливые руки ??», а фото с обесцвечиванием репостнул в историю со словами: «Продолжение следует… ?».