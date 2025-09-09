«Продолжение следует… ?». Алькарас выложил фото, на котором обесцвечивает волосы

Сегодня испанец выложил серию фотографий: среди них фото, где его стрижет брат, варианты стрижек, сгенерированные искусственным интеллектом и фото, на котором его волосы завернуты в фольгу. Серию он подписал «Счастливые руки ??», а фото с обесцвечиванием репостнул в историю со словами: «Продолжение следует… ?».