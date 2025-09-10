Тони Надаль об игре Алькараса в финале US Open: «Он был близок к совершенству»

Он был близок к совершенству, играл на очень высокой скорости, допускал минимум ошибок и менял ритм, когда этого требовала ситуация. На сегодняшний день он единственный игрок, который умеет все — и делает это действительно хорошо".
Алькарас лучше Синнера и в гольфе.
Величие Карлоса Алькараса в 8 цифрах.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше