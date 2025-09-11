Ричмонд
Берреттини восстановился после травмы и сыграет на турнире в Ханчжоу

«Окончательный этап подготовки ✅. До встречи в Ханчжоу!» — написал Берреттини в соцсети.

Источник: Спортс"

Итальянец не выступал с «Уимблдона» из-за травмы косой мышцы живота. Он пропустил пять турниров подряд и сейчас занимает 58-е место в рейтинге.

ATP 250 в Ханчжоу стартует 17 сентября.

