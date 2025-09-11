Ричмонд
Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с победой теннисистки Арины Соболенко на US Open 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Трамп заявил, что спортсменка представляет собой самое лучшее из того, чем является Белоруссия. «И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями», — подчеркнул он.

6 сентября Соболенко одержала победу над американкой Амандой Анисимовой в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Она во второй раз подряд выиграла US Open, всего в ее активе четыре победы на турнирах Большого шлема.

Белоруска получила за победу на US Open-2025 рекордную сумму призовых. Спортсменка заработала пять миллионов долларов.

