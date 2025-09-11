Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас тайно встречается с американской моделью, которой приписывали роман с Синнером: фото красавицы

В мире тенниса разгорается настоящая романтическая интрига! 22-летний испанский чемпион US Open-2025 Карлос Алькарас, оказывается, скрывает роман с 28-летней американской моделью Брукс Надер. Ранее красавицу связывали с итальянским теннисистом Янником Синнером — тем самым, которого Карлос обыграл в финале Открытого чемпионата США. Но правда оказалась иной.

10

В одном из интервью младшая сестра Брукс случайно проговорилась: на самом деле ее сердце принадлежит испанскому теннисисту, и он уже успел познакомиться с некоторыми членами семьи.

Пара пока никак не отреагировала на бурные обсуждения в СМИ их романа, но наверняка какая-то реакция вскоре все же последует. А пока предлагаем поближе познакомиться с красавицей-моделью в нашей галерее.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше