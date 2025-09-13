Кафельников считает, что Даниил Медведев не сможет вернуться на прежний уровень

«Поймите, проблема заключается в следующем: спортсмены в таком статусе никого не хотят слушать, они никого не воспринимают. Кого бы сейчас Медведеву ни дали, он не будет воспринимать этого человека как тренера, как наставника и выполнять все безукоризненно, что ему будут говорить. Это уже все, — сказал Кафельников. — У Медведева огромное количество титулов. Я не знаю, чего он хочет добиться, какая у него еще остается мотивация. Выиграть турнир Большого шлема? Вернуться на первую строчку в рейтинге? Я не знаю. Все, к сожалению, не так радужно, как многие хотят видеть. В следующем году ему исполнится уже 30 лет — это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут».