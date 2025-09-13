Муте о конфликте с Чиличем и судьями на Кубке Дэвиса: «Мне очень жаль, что так получилось»

В третьем гейме второго сета, при счете 1:1 (0:30) на подаче Чилича, боковой судья засчитал очко хорвату после розыгрыша. Муте не согласился, показал на след на корте и настаивал, что мяч ушел за боковую линию. Арбитр на вышке изменил решение.
Чилич выразил недовольство, отдал подачу, а на смене сторон продолжил спорить с судьей. Трибуны, недовольные решением, постоянно освистывали француза, а между игроками и капитанами команд постоянно возникали споры.
После инцидента хорват отыграл два брейка и повел в сете, но все равно уступил партию и матч — 5:7, 4:6. В итоге Франция обыграла Хорватию — 3:1. Они вышли в финальную часть турнира.
«Я видел, что мяч ушел аут. Конечно, мы не хотим видеть такое на корте. Мне очень жаль, что так получилось. Я испытываю большое уважение к своему сопернику, большое уважение к вам [болельщикам]. Он отличный игрок, легенда нашего спорта. Но я очень рад, что выиграл», — сказал Муте в интервью после матча.