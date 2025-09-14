17-летняя Йович впервые вышла в финал

Йович проводит первый полноценный сезон в туре, до этого года она сыграла только US Open-2024. Это ее десятый турнир в карьере.
На следующей неделе 73-я ракетка мира дебютирует в топ-50.
За титул она сыграет с Эмильяной Аранго.
Американка на WTA 250 в Гвадалахаре победила Николу Бартункову — 6:3, 6:7 (5), 6:3.
