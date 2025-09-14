Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя Йович впервые вышла в финал

Американка на WTA 250 в Гвадалахаре победила Николу Бартункову — 6:3, 6:7 (5), 6:3.

Источник: Спортс"

Йович проводит первый полноценный сезон в туре, до этого года она сыграла только US Open-2024. Это ее десятый турнир в карьере.

На следующей неделе 73-я ракетка мира дебютирует в топ-50.

За титул она сыграет с Эмильяной Аранго.