Таунсенд о питании в Шэньчжэне: «Лягушек тушат с чили, перцем, луком. Даю этому максимум два из десяти»

«Честно говоря, я была в шоке от того, что увидела на ужине. Люди реально убивают лягушек, лягушек-быков. А разве они не ядовитые? Разве не от них бывают бородавки и другие неприятности? И все это тушат с чили, перцем, луком. То есть вы реально сделали из этого блюдо… В общем, даю этому максимум два из десяти. Это просто безумие», — сказала Таунсенд.