Серена о том, что мотивировало ее по ходу карьеры: «Мне нужно было получить негативную реакцию, чтобы становиться лучше»

Я помню, как я играла в финале Australian Open, у меня были ушибы костей обеих коленей. Мне кажется, я выиграла первый сет, но уступала во втором. Если честно, я уже просто сдалась. И парень в толпе такой: «Ты не так хороша, как о тебе говорят, я это знал». И я на него посмотрела и поняла, что это мне и надо было. Скажи мне «нет», и я покажу тебе, что я это могу! Я больше не отдала ни гейма. Если бы он этого не сказал, то тот, за кого он болел, выиграл бы. Я не смогла найти этого парня — а я хотела знать, кто это, и сказать спасибо (смеется).