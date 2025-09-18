Ричмонд
Циципас заменит Дрэйпера на «Шлеме шести королей»

Ранее британец объявил, что досрочно завершил сезон из-за травмы руки.

Источник: Спортс"

Выставочный турнир пройдет в Эр-Рияде с 15 по 18 октября. Помимо Циципаса, там сыграют Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тэйлор Фриц и Новак Джокович.

