Циципас заменит Дрэйпера на «Шлеме шести королей»

Выставочный турнир пройдет в Эр-Рияде с 15 по 18 октября. Помимо Циципаса, там сыграют Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тэйлор Фриц и Новак Джокович.
