Федерер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Финал “Ролан Гаррос” стал для меня тем матчем, который был нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены»

— Только что завершился US Open. И мне кажется, что у нас началась новая эра соперничества. Не знаю, согласитесь ли вы, но как будто бы мы в переходной точке после того, как не стало Большой тройки.

Источник: Спортс"

— Думаю, финал «Ролан Гаррос» стал для меня тем матчем, который был нам нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены. Чтобы по-настоящему принять это соперничество и те невероятные удары, которые сейчас демонстрируют Карлос и Янник. Мне кажется, Новак [Джокович] тоже к ним близок. В этом году он сыграл во всех четырех полуфиналах «Большого шлема». Это просто удивительно, — сказал Федерер в эфире CNBS.

Напомним, в этом году Алькарас и Синнер сыграли между собой в трех финалах «Больших шлемов»: «Ролан Гаррос», уйдя с трех матчболов, выиграл Алькарас, также ставший чемпионом US Open, «Уимблдон» выиграл Синнер.