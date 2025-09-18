Федерер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Финал “Ролан Гаррос” стал для меня тем матчем, который был нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены»

— Думаю, финал «Ролан Гаррос» стал для меня тем матчем, который был нам нужен, чтобы двигаться дальше после эпохи Роджера, Рафы и Серены. Чтобы по-настоящему принять это соперничество и те невероятные удары, которые сейчас демонстрируют Карлос и Янник. Мне кажется, Новак [Джокович] тоже к ним близок. В этом году он сыграл во всех четырех полуфиналах «Большого шлема». Это просто удивительно, — сказал Федерер в эфире CNBS.