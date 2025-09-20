Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рафтер о прогрессе Фонсеки: «Через год он будет отличным игроком, а через два станет выдающимся»

Ранее 19-летний бразилец обыграл Флавио Коболли на Кубке Лэйвера — 6:4, 6:3.

"У Фонсеки очень хороший интеллект. Он спокойный, восприимчивый к советам. Быстро реагирует, быстро учится. Я вижу в этом зрелость, которая позволит понять, что ему нужно развивать дальше. Через год он будет отличным игроком, а через два станет выдающимся, потому что у него есть способность учиться.

Он хочет продолжать совершенствовать свою игру. Мы только что увидели, на что он способен, но до вершины еще далеко. То, что я видел сегодня, — зрелость. Ему предстоит адаптироваться к разным покрытиям, скоростям и мячам — не все будет подходить, но в ближайшие пару лет он научится.

Я не сомневаюсь в его способности усваивать всю эту информацию. Я вижу только хорошие перспективы", — сказал вице-капитан сборной Мира на пресс-конференции.