Чесноков надеется, что теннисистка Мирра Андреева добьется большего

«Ей 18 лет, и уже у нее есть как очень хорошие победы, так и досадные поражения. Сезон еще не окончен, будем надеяться, что ее дальнейшие шаги в теннисе дадут еще больше опыта и как игрок она будет совершенствоваться и прогрессировать. У нее очень хороший тренер, Кончита Мартинес, которая выигрывала Уимблдон», — сказал Чесноков.