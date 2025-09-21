Федерер о завершении карьеры: «Я был всегда известен тем, что у меня не было травм. Я сталкивался с некоторыми проблемами, но не было ничего такого масштаба, как с коленом в конце»

Я не планировал заранее, годами, что разделю окончание карьеры с Рафой. Так просто случилось. И, мне кажется, это придало еще большей аутентичности. Я чувствовал, что Рафа рядом со мной — и это стало идеальным завершением, учитывая всю историю, все матчи, которые мы сыграли друг против друга. Потом я понял, что больше не вернусь — и это было так эмоционально, но в то же время и так спокойно. Ведь я смог разделить этот момент с командой, соперниками, семьей и болельщиками.