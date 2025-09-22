Теннисисты сборной мира в третий раз выиграли Кубок Лейвера

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сборная мира одержала победу над командой Европы и стала победителем теннисного турнира Кубок Лейвера, розыгрыш которого прошел в американском Сан-Франциско с 19 по 21 сентября.
Команда мира обыграла теннисистов из Европы с общим счетом 15:9. Последний матч турнира завершился победой американца Тейлора Фрица над немцем Александром Зверевым со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Сборную мира представляли Фриц, Алекс де Минаур (Австралия), Франсиско Черундоло (Аргентина), Алекс Микельсен (США), Жуан Фонсека (Бразилия), Райлли Опелка (США), Джейсон Бруксби (США), капитаном команды был Андре Агасси (США). За команду Европы выступали Зверев, Карлос Алькарас (Испания), Хольгер Руне (Дания), Каспер Рууд (Норвегия), Якуб Меншик (Чехия), Флавио Коболли (Италия), Томаш Махач (Чехия), капитан команды — Янник Ноа (Франция).
Впервые за три года в состав сборной Европы не вошел ни один теннисист из России. В 2024 году Даниил Медведев провел на турнире два матча, в которых уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Тогда чемпионом стала сборная Европы, турнир прошел в Берлине.
Розыгрыш турнира в США стал восьмым в истории Кубка Лейвера, соревнования проводятся с 2017 года. На счету команды мира три победы (2022, 2023, 2025), в активе сборной Европы — пять титулов (2017−2019, 2021, 2024). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.