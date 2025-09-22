Теннисисты сборной мира в третий раз выиграли Кубок Лейвера

Впервые за три года в состав сборной Европы не вошел ни один теннисист из России. В 2024 году Даниил Медведев провел на турнире два матча, в которых уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Тогда чемпионом стала сборная Европы, турнир прошел в Берлине.