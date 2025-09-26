Теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Пекине

Кудерметовой 28 лет, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021), в паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).