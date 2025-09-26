Ричмонд
Тренер Пегулы о Джоковиче: «Насколько мне известно, он планирует выступать в 2026 и 2027 годах»

"Знаете, с Новаком [Джоковичем] трудно что-либо прогнозировать. Я не думаю, что любой обычный человек смог бы найти мотивацию продолжать играть, но он это делает. К счастью для нас, мы можем наблюдать за его игрой. Мы хотим видеть великих игроков всегда. Он сражается со временем, и это нам нравится. Никто раньше не побеждал, но он близок.

Насколько мне известно, Новак планирует играть в 2026 и 2027 годах. Судя по тому, что я слышал, мыслей о том, чтобы закончить карьеру, у него нет. Он продолжает в себя верить.

Уверен, ему нравится, когда все эксперты говорят, что он больше не сможет обыграть Алькараса и Синнера в пятисетовом формате. Он хочет продолжать бросать себе вызов. Вот почему его можно смело назвать величайшим игроком всех времен. Он достиг всего, и теннис только от этого выиграл", — сказал тренер Джессики Пегулы в подкасте Inside-In.

