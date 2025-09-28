Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас поздравили Марка Маркеса с седьмым титулом MotoGP

32-летний Маркес стал чемпионом в классе MotoGP в седьмой раз, повторив достижение итальянца Валентино Росси. Отметим, что также у Маркеса есть титулы в классах 125cc и Moto2. Всего за свою карьеру Маркес провёл 206 гонок, из которых в 73 одержал победу (у Росси — 89), в 126-ти поднялся на подиум (Росси — в 199-ти).