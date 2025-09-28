Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас поздравили Марка Маркеса с седьмым титулом MotoGP

Звёздные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас поздравили соотечественника Марка Маркеса с седьмым титулом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам — MotoGP.

Источник: Чемпионат.com

Звёздные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас поздравили соотечественника Марка Маркеса с седьмым титулом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам — MotoGP.

«Отлично! Поздравляю, Марк Маркес», — написал Алькарас в социальных сетях.

«Поздравляю, Марк Маркес с новым титулом MotoGP. Спасибо, что снова стал для всех настоящим примером того, как справляться с трудностями. Наслаждайся! Ты это заслужил!» — написал Надаль.

32-летний Маркес стал чемпионом в классе MotoGP в седьмой раз, повторив достижение итальянца Валентино Росси. Отметим, что также у Маркеса есть титулы в классах 125cc и Moto2. Всего за свою карьеру Маркес провёл 206 гонок, из которых в 73 одержал победу (у Росси — 89), в 126-ти поднялся на подиум (Росси — в 199-ти).

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше