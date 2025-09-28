Бруксби после победы над Руне в Токио: «Как только я выигрываю пару матчей подряд, я вхожу в ритм. Я считаю это одной из своих самых сильных сторон»

"Как только я выигрываю пару матчей подряд, мне кажется, я вхожу в ритм. Я считаю это одной из своих самых сильных сторон. Я не думаю о статистике и подобных вещах, и, по-моему, это видно.
У меня была хорошая тактика игры на этот матч. Я никогда раньше с ним не играл, но, возможно, это было плюсом — он еще не был знаком с моими уникальными навыками. После первых двух матчей я поймал хороший ритм. Думаю, я играл очень хорошо. Сегодня я был просто немного стабильнее", — сказал американец в интервью на корте.
За выход полуфинал он сыграет с Тэйлором Фрицем.