Бруксби после победы над Руне в Токио: «Как только я выигрываю пару матчей подряд, я вхожу в ритм. Я считаю это одной из своих самых сильных сторон»

Он обыграл 11-ю ракетку мира во втором круге со счетом 6:3, 6:3.

"Как только я выигрываю пару матчей подряд, мне кажется, я вхожу в ритм. Я считаю это одной из своих самых сильных сторон. Я не думаю о статистике и подобных вещах, и, по-моему, это видно.

У меня была хорошая тактика игры на этот матч. Я никогда раньше с ним не играл, но, возможно, это было плюсом — он еще не был знаком с моими уникальными навыками. После первых двух матчей я поймал хороший ритм. Думаю, я играл очень хорошо. Сегодня я был просто немного стабильнее", — сказал американец в интервью на корте.

За выход полуфинал он сыграет с Тэйлором Фрицем.