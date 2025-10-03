Джокович о реванше с Синнером в Шанхае: «Очень хотелось бы с ним встретиться — это будет значить, что я дошел до полуфинала»

— Как вы оцениваете свои шансы в реванше с Синнером, учитывая, что он только что играл в Пекине?
— Мне бы очень хотелось встретиться Янником — это будет значить, что я дошел до полуфинала (смеется). Было бы здорово.
Посмотрим. Очевидно, что в последнее время он выигрывал большинство наших матчей. Мы играли в финале здесь в прошлом году — это была хорошая встреча, так что надеюсь, у меня будет шанс сыграть с ним снова", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Итальянец ведет у Джоковича в личке — 6:4. Он выиграл пять последних встреч.