Джокович о реванше с Синнером в Шанхае: «Очень хотелось бы с ним встретиться — это будет значить, что я дошел до полуфинала»

Они играли в финале турнира в прошлом году. Тогда итальянец одержал победу — 7:6 (4), 6:3.

Источник: Спортс"

— Как вы оцениваете свои шансы в реванше с Синнером, учитывая, что он только что играл в Пекине?

— Мне бы очень хотелось встретиться Янником — это будет значить, что я дошел до полуфинала (смеется). Было бы здорово.

Посмотрим. Очевидно, что в последнее время он выигрывал большинство наших матчей. Мы играли в финале здесь в прошлом году — это была хорошая встреча, так что надеюсь, у меня будет шанс сыграть с ним снова", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Итальянец ведет у Джоковича в личке — 6:4. Он выиграл пять последних встреч.