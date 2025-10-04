Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев проиграл 4-й матч подряд

Он уступил во втором круге «Мастерса» в Шанхае Йошихито Нишиоке — 6:2, 1:6, 4:6.

С августа россиянин не выиграл ни одного матча. Он уступил в четвертом круге US Open Феликсу Оже-Альяссиму, а затем на старте турниров в Ханчжоу и Пекине — Валентину Руайе и Флавио Коболли.

В прошлом году Рублев проиграл в Шанхае на той же стадии.