Хачанов после поражения во 2-м круге в Шанхае: «Еще один очень близкий матч, где надо было играть лучше в важные моменты»

Матч завершился со счетом 6:7 (3), 3:6.

Источник: Спортс"

— Расскажи, пожалуйста, про начало. Столько брейков, обратных брейков, сложно было держать свою подачу. В чем причина? По статистике цифры говорят, что ты играл хорошо — у тебя и подача лучше, и реализация. Единственное — у него активно выигранных мячей побольше, причем в два раза.

— Ну да. Наверное, в этом была и разница. Начал вроде чуть активнее, может быть, задал ритм, интенсивность и темп. Потом проиграл свою подачу — много первых не подал в этом гейме. То есть как-то все обратно вернулось. Начало было такое — он брейканул, я брейканул. Не знаю, я бы сказал, что разница была в подаче и приеме в самом начале, потому что дальше в розыгрышах было примерно все одинаково.

Если охарактеризовать матч, то это еще один очень близкий матч, где надо было играть лучше в важные моменты. Он сыграл лучше, а у меня как будто уровень чуть упал, наверное, за последние несколько матчей. Надо его поднимать.

— Пара может поднять тот самый уровень? И я задавала такой же вопрос Андрею: может ли результат в паре, если вы еще дальше пройдете, как-то эмоционально сгладить послевкусие одиночки?

— Эмоционально, думаю, нет, потому что в данный момент ни он, ни я особого желания не имеем тут продолжать играть в паре, будем откровенны. Но посмотрим, не знаю. Утро вечера мудренее. Завтра мы стоим в расписании — и как проснемся, я так понимаю, будем решать, — сказал Хачанов в интервью «Больше!».

Хачанов и Рублев вышли во второй круг и завтра должны встретиться с Андре Горанссоном и Алексом Микельсеном.

Напомним, ранее на этой неделе они стали финалистами парного турнира в Пекине.