Французская теннисистка сделала пластику груди и уже вовсю этим хвастается: фото Осеан Доден

Доден взяла паузу в декабре 2024 года из-за хронической проблемы с внутренним ухом, вызывавшей головокружения. Во время восстановления она воплотила давнюю мечту — увеличила грудь. О пластике Осеан мечтала давно, но не могла из-за этого прерывать тренировки. А раз уж из-за лечения все равно придется не играть, она решилась на воплощение мечты. Причем для нее было важно стать привлекательней именно в то время, когда на нее еще смотрят тысячи фанатов, а не после завершения карьеры.