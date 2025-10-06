Французская теннисистка сделала пластику груди и уже вовсю этим хвастается: фото Осеан Доден

Доден взяла паузу в декабре 2024 года из-за хронической проблемы с внутренним ухом, вызывавшей головокружения. Во время восстановления она воплотила давнюю мечту — увеличила грудь. О пластике Осеан мечтала давно, но не могла из-за этого прерывать тренировки. А раз уж из-за лечения все равно придется не играть, она решилась на воплощение мечты. Причем для нее было важно стать привлекательней именно в то время, когда на нее еще смотрят тысячи фанатов, а не после завершения карьеры.
«Я ни капли не жалею и меня это не беспокоит», — поделилась она в недавнем интервью.
Доден не первая теннисистка, кто решился на маммопластику. Ранее Симона Халеп ложилась под нож пластического хирурга, но с целью уменьшения мешающей ей груди. А вот на увеличение еще никто до Осеан не решался.
