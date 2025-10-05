Ричмонд
Рублев и Хачанов снялись с матча парного турнира в Шанхае

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с парного турнира в Шанхае (Китай).

Источник: РИА "Новости"

Их соперниками ⅛ финала они должны были сыграть с Андре Горанссон/Алекс Микельсен (Швеция/США).

Напомним, в первом круге Рублев и Хачанов обыграли чеха Адама Павлашека и бразильца Фернандо Ромболи — 7:6 (7:4), 2:6, 13:11.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
