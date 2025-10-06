Ричмонд
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Ухане

Россиянка проиграла в двух сетах чешке Катерине Синяковой.

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 6 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла чешке Катерине Синяковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Синяковой. В следующем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между австралийкой Майей Джойнт и китаянкой Чжу Линь.

Шнайдер 21 год, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет $3,654 млн.

