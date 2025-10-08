30-летний Риндеркнеш впервые вышел в ¼ финала «Мастерса» на турнире в Шанхае. Ранее это сделал его двоюродный брат Вашеро

До этого Риндеркнеш никогда не проходил на «Мастерсах» дальше третьего круга (Монреаль-2024, Париж-2024, Цинциннати-2025).
Напомним, вчера в четвертьфинал турнира этой категории впервые вышел двоюродный брат француза, 26-летний Валентин Варешо.
54-я ракетка мира победил в четвертом круге 19-ю ракетку мира Иржи Лехечку — 6:3, 7:6 (5). Для француза это 12-я победа над игроком из топ-20 в карьере и шестая — в сезоне. С июня его баланс против них 6:3.
