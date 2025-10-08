«Мышление чемпиона». Мария Шарапова о посте Хэмилтона

Семикратный чемпион «Формулы-1» призвал фанатов обращать внимание на позитивные моменты даже в тяжелые периоды.
«Мышление чемпиона», — написала экс-теннисистка.
Льюис Хэмилтон: «Даже в темные периоды в мире много хорошего — ищу позитив и на трассе, горжусь командой. Форца “Феррари”.
