Медведев о том, что играл с Тьеном третий раз в сезоне: «Кажется, он психологически меня травмировал. Меня почему-то сводят с ним все время»

— Если честно, я был недоволен соперником (улыбается). Я смотрел игры. Есть турниры, где он не попадает, но, когда у него получается, он заставляет тебя сыграть лучший матч от начала до конца. И вот в третьем сете у меня получилось. Судороги немного отпустили, а за счет этого я лучше стал подавать. За счет подачи я этот матч и вытащил. Сумасшедший игрок, у него огромное будущее. Я рад, что смог победить его.