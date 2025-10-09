Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оже-Альяссим после победы над Музетти в Шанхае: «Чувствую себя даже лучше, чем в 2022 году»

В четвертом круге «Мастерса» в Шанхае он обыграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти — 6:4, 6:2.

"Я чувствовал, что двигаюсь быстро, но при этом происходящее на корте казалось медленным. Это странно, но такие игры случаются. Я старался достичь этого уровня.

Я долго работал над игровым планом, но реализовать его на корте в официальном матче против такого соперника — совсем другое дело. Я очень доволен. Если я играю так, значит, что все идет в правильном направлении. Я чувствую себя лучше, чем в свой лучший год — 2022-й. Но не хочу забегать слишком далеко вперед".

В ¼ финала канадец сыграет с Артуром Риндеркнешем.