Пегула вышла в 10-й четвертьфинал в сезоне

Пегула вышла в десятый четвертьфинал в сезоне. Она выиграла в этом сезоне все, кроме тех, в которых встречалась с Александровой — американка проиграла ей в Дохе и Штутгарте.
Дальше Пегула поборется с Ивой Йович или Катериной Синяковой.
Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Их счет в личке сравнялся — теперь у них 3:3.
