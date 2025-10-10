Американка вышла в третий полуфинал подряд. Ранее она вышла в ½ финала на US Open и тысячнике в Пекине.
Пегула одержала 50-ю победу в сезоне. Она второй раз в карьере достигла этой отметки после 2023 года — тогда она закончила год, выиграв 59 матчей.
За выход в финал она поборется с победительницей пары Арина Соболенко — Елена Рыбакина.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше