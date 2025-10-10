Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пегула одержала 50-ю победу в сезоне

Она обыграла Катерину Синякову — 2:6, 6:0, 6:3.

Источник: Спортс"

Американка вышла в третий полуфинал подряд. Ранее она вышла в ½ финала на US Open и тысячнике в Пекине.

Пегула одержала 50-ю победу в сезоне. Она второй раз в карьере достигла этой отметки после 2023 года — тогда она закончила год, выиграв 59 матчей.

За выход в финал она поборется с победительницей пары Арина Соболенко — Елена Рыбакина.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше