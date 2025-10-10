Гауфф вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд

Для Гауфф это пятый полуфинал в сезоне — ранее она дошла до этой стадии на тысячниках в Мадриде, Риме и Пекине и на «Ролан Гаррос». Ее баланс в полуфиналах в этом году — 3:1.
Это 12-й полуфинал тысячника для 21-летней Гауфф — только Мартина Хингис (33) и Мария Шарапова (15) вышли в большее количество полуфиналов на турнирах этой категории до 22 лет. При этом баланс Гауфф — 4:7.
Гауфф повторила прошлогодний результат в Ухане и теперь сыграет с Игой Швентек или Жасмин Паолини.
Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше