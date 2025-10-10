Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гауфф вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд

Американка обыграла № 57 мирового рейтинга Лауру Зигемунд — 6:3, 6:0.

Источник: Спортс"

Для Гауфф это пятый полуфинал в сезоне — ранее она дошла до этой стадии на тысячниках в Мадриде, Риме и Пекине и на «Ролан Гаррос». Ее баланс в полуфиналах в этом году — 3:1.

Это 12-й полуфинал тысячника для 21-летней Гауфф — только Мартина Хингис (33) и Мария Шарапова (15) вышли в большее количество полуфиналов на турнирах этой категории до 22 лет. При этом баланс Гауфф — 4:7.

Гауфф повторила прошлогодний результат в Ухане и теперь сыграет с Игой Швентек или Жасмин Паолини.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше