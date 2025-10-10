Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Шанхае

ШАНХАЙ, 10 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победил австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева, который имеет на турнире 16-й номер посева. Де Минаур выступал под 7-м номером. В полуфинале россиянин сыграет против француза Артура Риндеркнеша.
Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.
Де Минауру 26 лет, он является седьмой ракеткой мира. В активе австралийца десять титулов ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.
Соревнование в Шанхае относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составляет почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии «хард» и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.