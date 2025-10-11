Джокович проиграл 204-й ракетке мира в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Джоковичу 38 лет, он занимает 5-е место в рейтинге ATP. На его счету 100 побед на турнирах под эгидой организации, в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Серб является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира (428).