Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай).
В полуфинале 27-летняя Соболенко уступила американке Джессике Пегуле, шестой ракетке мира, со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).
В решающем матче соперницей Пегулы станет соотечественница Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).
Примечательно, что Соболенко впервые в карьере проиграла в Ухане, она выиграла три последних турнира.
Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.
Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.Читать дальше