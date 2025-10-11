Ричмонд
Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане

Первая ракетка мира уступила американке Джессике Пегуле, хотя вела со счетом 5:2 в решающем сете.

Источник: Reuters

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай).

В полуфинале 27-летняя Соболенко уступила американке Джессике Пегуле, шестой ракетке мира, со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).

В решающем матче соперницей Пегулы станет соотечественница Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).

Примечательно, что Соболенко впервые в карьере проиграла в Ухане, она выиграла три последних турнира.

Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.

