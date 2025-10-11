Даниил Медведев не сумел выйти в финал «Мастерса» в Шанхае

Для Медведева прошедший полуфинал стал вторым подряд и пятым в сезоне. В сентябре он дошел до этой стадии на турнире в Пекине, но не сумел завершить матч против американца Лёнера Тьена из-за судорог. В 2025 году россиянин добирался до ½ финала на турнирах во французском Марселе и германском Галле, а также на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе. Единственную титульную встречу в сезоне, которая пришлась на турнир в Германии, он проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.