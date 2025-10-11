Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30-летний Риндеркнеш впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет с двоюродным братом Вашеро

Артур Риндеркнеш обыграл Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Риндеркнеш впервые победил россиянина, их баланс стал 1:1.

30-летний француз впервые сыграет в финале «Мастерса», до турнира в Шанхае он никогда не проходил дальше третьего круга на турнирах этой категории. Ранее 54-я ракетка мира только один раз выходил в финал на уровне основного тура — на ATP 250 в Аделаиде в 2022-м. Тогда он не смог взять титул.

На следующей неделе Риндеркнеш дебютирует в топ-30 и станет как минимум 28-й ракеткой мира. Ранее его наивысшим рейтингом была 42-я строчка.

В финале француз встретится с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро, который впервые вышел в финал турнира ATP. Риндеркнеш и Вашеро — двоюродные братья.