30-летний Риндеркнеш впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет с двоюродным братом Вашеро

30-летний француз впервые сыграет в финале «Мастерса», до турнира в Шанхае он никогда не проходил дальше третьего круга на турнирах этой категории. Ранее 54-я ракетка мира только один раз выходил в финал на уровне основного тура — на ATP 250 в Аделаиде в 2022-м. Тогда он не смог взять титул.