Директор «Мастерса» в Цинциннати — в ответ на обвинения Зверева в замедлении кортов: «Здесь покрытие было быстрым, и в финале все равно сыграли Синнер и Алькарас»

"Мы никогда не стараемся создать условия, которые бы помогали отдельным игрокам — совсем к этому не стремимся. Здесь [в Цинциннати] покрытие было быстрым, и в финале все равно сыграли Синнер и Алькарас. За три года, что я работаю в Цинциннати, теннисисты постоянно говорят, что корты очень быстрые.
В этом году мы действительно стремились к единообразию всей американской серии — от Вашингтона до US Open. Мы все решили, что хотим, чтобы скорость покрытия была в диапазоне от средне-быстрого до быстрого. Наша цель — стабильная скорость и стабильные мячи. Именно этого, по словам игроков, они хотят".