Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор «Мастерса» в Цинциннати — в ответ на обвинения Зверева в замедлении кортов: «Здесь покрытие было быстрым, и в финале все равно сыграли Синнер и Алькарас»

Напомним, на «Мастерсе» в Шанхае Зверев обвинил организаторов турниров в том, что они стандартизируют корты и замедляют их, чтобы Янник Синнер и Карлос Алькарас имели преимущество.

"Мы никогда не стараемся создать условия, которые бы помогали отдельным игрокам — совсем к этому не стремимся. Здесь [в Цинциннати] покрытие было быстрым, и в финале все равно сыграли Синнер и Алькарас. За три года, что я работаю в Цинциннати, теннисисты постоянно говорят, что корты очень быстрые.

В этом году мы действительно стремились к единообразию всей американской серии — от Вашингтона до US Open. Мы все решили, что хотим, чтобы скорость покрытия была в диапазоне от средне-быстрого до быстрого. Наша цель — стабильная скорость и стабильные мячи. Именно этого, по словам игроков, они хотят".

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше