Теннисистка Мирра Андреева не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

Россиянка проиграла китаянке Чжу Линь в третьем круге.

Источник: Reuters

ШАНХАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева уступила китаянке Чжу Линь во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу китаянки, выступающей без номера посева. Андреева была посеяна под первым номером. В четвертьфинале Чжу Линь сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

Чжу Линь 31 год, она располагается на 219-й строчке мирового рейтинга. На счету китаянки одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

Андреевой 18 лет, она занимает 6-е место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.

