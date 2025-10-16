Ричмонд
Синнер о матче с Джоковичем в Саудовской Аравии: «Мы здесь, чтобы подарить зрителям удовольствие»

Они сыграют в четверг в полуфинале «Шлема шести королей».

Источник: Спортс"

— В следующем матче вы сыграете с Джоковичем, которого в последние годы обыгрывали довольно часто. Планируете быть с ним «милым» на корте?

— Мы все просто надеемся на хороший матч. Это главное. Мы отлично знаем друг друга, играли уже много раз. Здорово снова разделить корт с Новаком — особенно здесь, перед вами. Мы постараемся показать лучший теннис, на который способны, и посмотрим, как все сложится. Главное — получать удовольствие и подарить его зрителям. Мы здесь именно для этого.

— Что можете сказать о вашем соперничестве с Карлосом Алькарасом?

— Оно довольно интересное, есть много разных нюансов. Вне корта у нас хорошие отношения, но на корте каждый старается показать максимум. Такие соперничества нужны нашему виду спорта. Раньше тоже были великие противостояния, теперь приходит новое поколение, и мы стараемся подталкивать друг друга к пределу возможностей. Это очень захватывающее противостояние. Теннису нужны такие дуэли. Здорово, что Новак по-прежнему здесь и играет в свой лучший теннис — это прекрасно для всего мира тенниса, — сказал Синнер в интервью на корте.

