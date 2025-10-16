Синнер о матче с Джоковичем в Саудовской Аравии: «Мы здесь, чтобы подарить зрителям удовольствие»

— Оно довольно интересное, есть много разных нюансов. Вне корта у нас хорошие отношения, но на корте каждый старается показать максимум. Такие соперничества нужны нашему виду спорта. Раньше тоже были великие противостояния, теперь приходит новое поколение, и мы стараемся подталкивать друг друга к пределу возможностей. Это очень захватывающее противостояние. Теннису нужны такие дуэли. Здорово, что Новак по-прежнему здесь и играет в свой лучший теннис — это прекрасно для всего мира тенниса, — сказал Синнер в интервью на корте.