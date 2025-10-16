Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.