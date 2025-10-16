Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

В матче второго круга он обыграл австралийца Адама Уолтона.

Источник: Reuters

АЛМА-АТА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Адама Уолтона во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:0) в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Уолтон выступал без номера посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Уолтону 26 лет, в рейтинге ATP он располагается на 76-й позиции. На счету спортсмена нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема австралиец не проходил дальше первого круга.

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Соревнование завершится 19 октября. Действующим победителем турнира является российский теннисист Карен Хачанов.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше